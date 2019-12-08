O Şehirde Katliam Yaptılar: 10'u da Öldü... "Pazartesi Çok Korkunç Şeyler Oldu"

Evinde yaklaşık olarak 20 kedi bulunan Rus uyruklu Natali Tsyura isimli bir kadın, toplam 10 kedisinin ciğere karıştırılan kimyasal maddelerle zehirlendiğini anlattı ve duruma isyan ederek gözyaşlarına boğuldu. Rus kadın, bahçede toplam 20'ye yakın kedi olduğunu, hepsinin her gün gelerek yemek yediğini, su içtiğini söyledi. Pazartesi günü çok korkunç şeyler yaşandığını aktaran kadın, açıklamalarına devam etti.

Tam 6 yıldır Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Beyazköy Tatil Sitesi'nde ikamet eden ve evinde toplam 20'ye yakın kedi besleyen Rus uyruklu Natali Tsyura isimli bir kadın, kedilerinin rahatsızlandığını görünce hemen veterine götürdü. Tedavi altına alınan kediler ölürken, Natali'ye ait olan bir kedinin daha aynı belirtilerle birlikte rahatsızlanması üzerinde olayla ilgili detaylı inceleme yapıldı.

Kedinin midesinde ciğerle karıştırılmış bir kimyasal zehir olduğu tespit edilirken, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşların yaptığı bilgilendirmeye göre, zehir sebebiyle hayatını kaybeden kedi sayısının yaklaşık 10 olduğu söylendi.

"Pazartesi Günü Çok Korkunç Şeyler Oldu"

Natali Tsyura, bir açıklama yaparak; 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını, hayvanları ve özellikle kedileri çok sevdiğini, bahçesinde 20'ye yakın kedi bulundurduğunu ve bu kedilerin düzenli olarak her gün yemek yiyip su içtiklerini, Pazartesi günü çok korkunç şeyler yaşandığını, kendinin kedisinin eve geldiğini ve rahatsızlığı olduğunu; boğazında akıntı olduğunu aktardı.

Hemen alıp veterine götürdüğünü ifade eden kadın, ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını çünkü hiçbir kırık veya çıkığı bulunmadığını söyledi. Serum antibiyotik yapıldığını, ardından eve geldiklerini; eve geldiğinde ise komşusunun kendine bir fotoğraf atarak "bakabilir misiniz" dediğini, fotoğraftakinin de kendi kedisi olduğunu gören kadın; aynı belirtilerin olduğunu gördü. Onu da alıp doktora gittiğini anlatan kadın, o an zehirlendiklerini anladıklarını aktardı.

Yine eve geldiğinde tekrar bahçede başka bir kedisinde akıntı gördüğünü, rahatsızlanan kedisi kusma yapınca kendi mamasıan ciğerle zehir karıştırıldığını öğrendiklerini ifade etti.