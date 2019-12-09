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Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ekol Göz Menemenspor'dan Ali Keten (solda) bir pozisyonda Keçiörengücü'den Abdulkadir Kuzey (öortada) ile mücadele etti.
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ekol Göz Menemenspor'dan Ali Keten (solda) bir pozisyonda Keçiörengücü'den Abdulkadir Kuzey (öortada) ile mücadele etti.

Bugün 22:18 TSİ AA Ankara/ Keçiören- Spor

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