TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ekol Göz Menemenspor'dan Ali Keten (solda) bir pozisyonda Keçiörengücü'den Abdulkadir Kuzey (öortada) ile mücadele etti.
Bugün 22:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 22:19 TSİ
Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ekol Göz Menemenspor'dan Ali Keten (solda) bir pozisyonda Keçiörengücü'den Abdulkadir Kuzey (öortada) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz