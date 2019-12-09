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Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ekol Göz Menemenspor'dan Ali Keten (solda) bir pozisyonda Keçiörengücü'den Abdulkadir Kuzey (öortada) ile mücadele etti.