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Osmanlıspor’da yenileme günü

Başkent ekibi önceki gün Altay’la oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Osmanlıspor, önceki gün sahasında Altay’la oynadığı ve berabere kaldığı maçın ardından bugün yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir’in saha içerisinde yaptığı kısa değerlendirme toplantısının ardından Altay maçında forma giyen oyuncular, yenileme koşusu yaparak çalışmaları tamamladı.

Maçta forma şansı bulamayan oyuncular ise teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı. Oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda oynanan top kapma oyununun ardından mor-sarılı ekip şut çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde 1’e 1 hücum ve savunma ağırlıklı çalışma yapan oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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