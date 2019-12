Red Bull Can You Make It? heyecanı Ankara’da başlayacak

Red Bull Can You Make It?, üniversite öğrencilerine hayatları boyunca tecrübe edecekleri belki de en heyecanlı yarışı sunuyor. Yalnızca Red Bull kutusu kullanarak para yerine takas yapacak takımlar, 21-28 Nisan tarihleri arasında Avrupa çapında binlerce kilometre mesafe katedecek. Maceraya atılmak ve dünyayı gezmek isteyen, 3’er üniversite öğrencisinden oluşacak takımlar, Red Bull Can You Make It’te yer alabilmek için 17 Şubat 2020 tarihine kadar canyoumakeit.redbull.com adresinden başvuru yapabiliyor. Projeye ilişkin daha fazla detay için 9-10 Aralık tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ve 11-12 Aralık tarihlerinde Çankaya Üniversitesi’nde kurulacak aktivasyon stantlarına uğramak mümkün.

Sadece Red Bull kutularını kullanarak Barcelona, Amsterdam, Milano, Budapeşte ve Kopenhag’dan maceraya çıkacak 56 ülkeden 3’er üniversite öğrencisinden oluşacak yaklaşık 200 takım, Berlin’deki hedeflerine ulaşmak için yarışacak. Avrupa çapında yalnızca Red Bull kutularını kullanarak yolculuk yapacak olan takımlar arasında zorlu etaplar tamamlanacak.

Sadece ana hedef olan Berlin’e ulaşmayı değil, Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Medya Takibi ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri de tamamlamak zorunda olan takımlar, Barcelona, Amsterdam, Kopenhag, Milano ve Budapeşte’ye dağılacak ve her takım Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaşmaya çalışacak. Projeye ilişkin daha fazla detay için 9-10 Aralık tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ve 11-12 Aralık tarihlerinde Çankaya Üniversitesi’nde kurulacak aktivasyon stantlarına uğramak mümkün.

Red Bull’un hayat boyu unutulmayacak macerası ‘Red Bull Can You Make It?’ projesi üniversite öğrencilerine belki de hayatlarının en zorlu macerasını vaat ediyor. Bu heyecanlı macerada yer almak için gereken ise 17 Şubat 2020 tarihine kadar oluşturulacak ve takımların neden seçilmeleri gerektiğini anlattığı 1 dakikalık bir video. Başvurular canyoumakeit.redbull.com adresi üzerinden yapılacak.