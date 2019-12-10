Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Halil Ulaş Yıldırım (29) için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, cami avlusunda bekleyen şehidin babası Hasan ve annesi Emine Yıldırım ile akrabalarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Yıldırım'ın cenazesini şehitliğe götürülüşü sırasında kardeşi, asker selamıyla uğurladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım, dün çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düşünce şehit olmuştu.