Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Oğuz Yıldırım tedbir amaçlı katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.

Mor-sarılı ekip, antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvete yönelik çalışma yapan oyuncular, antrenmanın sonraki etabında yarı sahaya kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla son buldu.