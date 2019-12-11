Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:07 TSİ- Spor G: Bugün 11:01 TSİ

Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Başkent ekibi Pazar günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklı antrenmanla başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Oğuz Yıldırım tedbir amaçlı katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.
Mor-sarılı ekip, antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvete yönelik çalışma yapan oyuncular, antrenmanın sonraki etabında yarı sahaya kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla son buldu.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında mask
Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı mask
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir mask
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir
Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni şampiyon pilotu Yağız Gedik oldu mask
Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni şampiyon pilotu Yağız Gedik oldu
Trabzonspor aşkı evde "müze" kurdurdu mask
Trabzonspor aşkı evde "müze" kurdurdu
Satranca gönül veren aile milli sporcu çıkardı mask
Satranca gönül veren aile milli sporcu çıkardı
Ender Arslan gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor mask
Ender Arslan gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor
Türk Telekom Stadyumu’na suni güneş ışığı mask
Türk Telekom Stadyumu’na suni güneş ışığı
Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı mask
Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
F91 Dudelange ile APOEL maçına Halis özkahya atandı rumlar itiraz etti mask
F91 Dudelange ile APOEL maçına Halis özkahya atandı rumlar itiraz etti
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor’da yenileme günü mask
Osmanlıspor’da yenileme günü
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü mask
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü
Başkent ekibi taktik çalıştı mask
Başkent ekibi taktik çalıştı
Osmanlıspor’da Taşdemir dönemi mask
Osmanlıspor’da Taşdemir dönemi
Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı mask
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı mask
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı
Mor-sarılılar gol çalıştı mask
Mor-sarılılar gol çalıştı
Osmanlıspor tek eksikle çalıştı mask
Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

Bugün 10:07 TSİ Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı mask
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir mask
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir
Osmanlıspor’da yenileme günü mask
Osmanlıspor’da yenileme günü
Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1 mask
Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

GALERİ

İlk Türk uçağı Vecihi göklerde mask
İlk Türk uçağı Vecihi göklerde
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA mask
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu mask
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı mask
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü mask
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL