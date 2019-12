Bugün 02:41 TSİ - Dünya

Ünlü Şarkıcı Göğüs Dansıyla Dünya Magazin Gündemine Oturdu!

Yaptığı şarkı ve paylaşımlarla Dünya çapında adından sık sık bahsettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak yine Dünya magazin gündeminde yankı uyandırdı. Rihanna'nın bir yılbaşı ağacı önüne geçtiği ve "when they left u home alone with Alexa" yazdığı videosunda göğüs dansı yapması dikkat çekti.