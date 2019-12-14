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Ünlü Şarkıcı Göğüs Dansıyla Dünya Magazin Gündemine Oturdu!

Yaptığı şarkı ve paylaşımlarla Dünya çapında adından sık sık bahsettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak yine Dünya magazin gündeminde yankı uyandırdı. Rihanna'nın bir yılbaşı ağacı önüne geçtiği ve "when they left u home alone with Alexa" yazdığı videosunda göğüs dansı yapması dikkat çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Yaptığı şarkılar ve paylaşımların yanında aynı zamanda moda sektörünün de ileri gelen isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram hesabı üzerinden bir dans paylaşımı yaparak Dünya magazin gündemine girmeyi başardı.

Göğüs Dansı Dikkat Çekti

Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlamakta olan ve bu koleksiyonu yakın zamanda piyasaya süreceğiyle ilgili resmi sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bu kez de sosyal medya üzerinden göğüs dansı yaptığı anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

Barbadoslu olan 31 yaşındaki Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, evinde yer alan Noel ağacının hemen önünde çekilen dans videosunda göğüslerini sallayarak dans etti ve bu anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

Dünya Magazin Gündemine Düştü

Kamera karşısında yaptığı hareketlerle dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Rihanna, milyonlarca takipçiye sahip olduğu sosyal medya hesabından paylaştığı bu dans videosuyla birlikte Dünya magazin gündemine düştü. Şarkıcının bu videosu yaklaşık olarak 18 farklı ülkenin bugünkü magazin haberlerinde boy gösterdi.

Rihanna'nın bu videosuyla ilgili olarak çok sayıda takipçisi, noel ağacı ve göğüs dansı detayının takipçilerine verilen bir hediye olarak yorumlandığını belirtti. İşte Dünya'yı sallayan ve yürek hoplatan o dans videosu

Bugün 02:41 TSİ - Dünya

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