Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş!

Bozkır, Bartu Ben ve 7Yüz gibi çok sayıda başarılı yapım altına imza atan BluTV ile The Walking Dead, American Horror Story ve The Simpsons gibi Dünya'nın en çok izlenen dizi ve animasyonlarının yayınlandığı kanal olan FX, yepyeni bir çalışma için harekete geçti.

May Prodüksiyon'un yapımcısı olduğu; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'inde başrol oyuncusu olarak yer aldığı ve başarılı / ödüllü yönetmen Emin Alper tarafından yönetilecek olan "Alef" , diziseverleri oldukça mistik bir polisiye bilmecesi girdabına sokacak.

Gelecek yıl içerisinde yayınlanacak olan söz konusu dizinin senaryosunu kaleme alan isim Emre Kayış olarak öne çıkıyor. Dizinin başrol oyuncuları, birkaç gün önce fotoğraf çekimleri için bir araya geldi ve ortaya mükemmel fotoğraflar çıkardılar.

Alef'in Konusu

8 bölümden oluşan sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesede ulaşılmasının sonrasında ardı ardına ortaya çıkan birçok cinayetin sırrını çözmek için oldukça büyük çaba gösteren zeki 2 dedektifin hikayesi konusunu işliyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden çok sayıda izler bulunan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da oldukça büyük heyecan yaşatmakta. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek olan hırslı dedektif Kemal, tecrübeli olan ortağı Settar ve öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek olan İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen; daha şimdiden Alef için büyük heyecan içine girmiş durumdalar.

Temelleri tarihe dayanan ve ögeleri tasavvufi nesnelerden meydana gelen mistik polisiye dizi 2020 yılı içerisinde hem BluTV, hem de FX'te izlenebilecek.

Bir Türk dizisinin FX'te yayınlanması, sosyal medyada büyük etki uyandırdı. Öyle ki, Dünya'nın izlenme rekoru kıran ve defalarca kez en iyi yapımı olarak seçilen dizileri ve animasyonlarının yayınlandığı platformda Türk dizisine yer verilmesi de oldukça gurur verici.