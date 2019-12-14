Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!

Bazen bir arkadaş, bazen de bir düşman olarak bilinen ve bu kapsamda değerlendirme altına alınan stres, aşırıya kaçtığı vakit insan beyninde oldukça olumsuz etkiler ortaya çıkarabiliyor.Stres, yoğun bir şekilde yaşandığı zamanlarda yalnızca baş ağrısı, mide bozukluğu, yüksek tansiyon, göğüs ağırsı ya da uykusuzluk tarzında sağlık problemleri ortaya çıkarmıyor. Stres, bundan çok daha fazla tehlikeyi de birlikte getiriyor.

Nöroloji Dergisi üzerinde yayınlanan 2018 yılına ait bir araştırma ve sonuç raporu, stres seviyesi yüksek olanların hafıza testlerinde çok daha kötü durumlarda olduğunu ve beyinlerinin stres düzeyi düşük olan kişilerden daha küçük olduğunu ortaya koydu.

Bu büzülme, beynin hafıza ve öğrenmelerden sorumlu olan kısmını direkt olarak etkiliyor. Yani kısaca stres beyni küçültüyor. Küçülen beyinde kapasite düşüyor. Bu sebepten dolayı stres ne kadar kronik olursa, hafıza o kadar kötüye gidiyor ve yeni şeyler öğrenme konusunda büyük zorluk yaşanıyor.

Depresyona Sebep Veriyor

Araştırmada bulunan yazarlar arasında boy gösteren Dr. Sudha Sashadri, bu tür etki ve sonuçların, 10 ila 20 yıl sonra da daha yüksek bir demans riskiyle ilişkilendirilebilecek olduğunu belirtti. Aynı zamanda depresyon gibi oldukça ciddi zihinsel sorunlara yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

Stresi Kontrol Altına Alma Yolları

Düzenli egzersiz, hafıza fonksiyonunda iyilik meydana getiriyor ve yaşlandıkça beyin sağlığının korunmasını sağlıyor. Egzersiz çalışmak, vücutta kişiye olumlu bir hissiyat veren kimyasal olarak dikkat çeken ve halk arasında "mutluluk hormonu" olarak bilinen endorfinleri serbest bırakmaktadır.

Günde 6 ile 8 saat arasında yeterli uyku almak gerekmektedir. Vücut, uyurken iyileşmekte ve onarılmaktadır. Eğer uyku düzeni oturtmazsanız, sağlık riskleri oldukça artacaktır. Bu strese olumsuz katkıda bulunmaktadır.