Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:02 TSİ- Gündem G: Bugün 17:11 TSİ

Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!

Gerginliklerin ve stresin sizi güçlü tuttuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bilim insanlarınca yapılan çalışmada, stres altındaki kişilerin sağlığı olumsuz etkilenirken, beyinde de küçülme meydana geliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Bazen bir arkadaş, bazen de bir düşman olarak bilinen ve bu kapsamda değerlendirme altına alınan stres, aşırıya kaçtığı vakit insan beyninde oldukça olumsuz etkiler ortaya çıkarabiliyor.Stres, yoğun bir şekilde yaşandığı zamanlarda yalnızca baş ağrısı, mide bozukluğu, yüksek tansiyon, göğüs ağırsı ya da uykusuzluk tarzında sağlık problemleri ortaya çıkarmıyor. Stres, bundan çok daha fazla tehlikeyi de birlikte getiriyor.

Nöroloji Dergisi üzerinde yayınlanan 2018 yılına ait bir araştırma ve sonuç raporu, stres seviyesi yüksek olanların hafıza testlerinde çok daha kötü durumlarda olduğunu ve beyinlerinin stres düzeyi düşük olan kişilerden daha küçük olduğunu ortaya koydu.

Bu büzülme, beynin hafıza ve öğrenmelerden sorumlu olan kısmını direkt olarak etkiliyor. Yani kısaca stres beyni küçültüyor. Küçülen beyinde kapasite düşüyor. Bu sebepten dolayı stres ne kadar kronik olursa, hafıza o kadar kötüye gidiyor ve yeni şeyler öğrenme konusunda büyük zorluk yaşanıyor.

Depresyona Sebep Veriyor

Araştırmada bulunan yazarlar arasında boy gösteren Dr. Sudha Sashadri, bu tür etki ve sonuçların, 10 ila 20 yıl sonra da daha yüksek bir demans riskiyle ilişkilendirilebilecek olduğunu belirtti. Aynı zamanda depresyon gibi oldukça ciddi zihinsel sorunlara yol açabileceğini de sözlerine ekledi. 

Stresi Kontrol Altına Alma Yolları

Düzenli egzersiz, hafıza fonksiyonunda iyilik meydana getiriyor ve yaşlandıkça beyin sağlığının korunmasını sağlıyor. Egzersiz çalışmak, vücutta kişiye olumlu bir hissiyat veren kimyasal olarak dikkat çeken ve halk arasında "mutluluk hormonu" olarak bilinen endorfinleri serbest bırakmaktadır.

Günde 6 ile 8 saat arasında yeterli uyku almak gerekmektedir. Vücut, uyurken iyileşmekte ve onarılmaktadır. Eğer uyku düzeni oturtmazsanız, sağlık riskleri oldukça artacaktır. Bu strese olumsuz katkıda bulunmaktadır.

Bugün 17:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil! mask
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş! mask
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş!
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu! mask
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
Avukatı Ayağa Kaldıramayan Hakim Öyle Bir Şey Yaptı ki... mask
Avukatı Ayağa Kaldıramayan Hakim Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Küçük Ayşegül'den Acı Haber! Okulun Penceresinden Düşmüştü... mask
Küçük Ayşegül'den Acı Haber! Okulun Penceresinden Düşmüştü...
Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü! mask
Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları) mask
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...

GALERİ

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü mask
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler mask
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı mask
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı mask
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL