Yürekleri Dağlayan Olay: Baba ve 3 Çocuğu Aynı Kazada Öldü!

Söz konusu kaza, dün sabah saatlerinde 10.30 civarında yaşandı. Kırşehir merkeze bağlı Özbağ Beldesi, Erevik yolunda yaşanan olay, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

39 yaşındaki Mustafa Köseoğlu'nun kullandığı 38 H 2600 plakalı Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü, Kırşehir merkezde bir yakınlarının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyeye giden Hacı Salih Çiçek'in sürdüğü 40 AK 547 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Otobüsün önünde yüzlerce metre sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Kazada, otomobil sürücüsü olan Hacı Salih Çiçek ve Yasin ile Seda adındaki 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çocuk Merve Nur ise, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çiçek'in 47 yaşındaki eşi Serpil Çiçek ise, rahatsız olduğu için büyük kızı 23 yaşındaki Pınar Çiçek ile birlikte eşiyle gitmedi. Evde kaldı.

"Allah'ım Sabır Ver"

Hastanede otopsi çalışmaları tamamlanan Hacı Salih Çiçek ve onun 3 çocuğunun cansız bedeni Akçakent ilçesine getirildi ve buradan defnedildi.

Belediye sosyal tesislerindeki cenazeye Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve yüzlerce vatandaş katılım gerçekleştirdi.

Cenaze namazı öncesinde 23 yaşındaki Pınar Çiçek ile birlikte gözyaşlarına boğulan acılı anne Serpil Çiçek, Allah'tan sabır ve yardım diledi. Kimsenin başına böyle bir olay vermemesi için dua etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hacı Salih Çiçek ve üniversite eğitimi gören Seda ile lise öğrencisi olan Yasin ve Merve Nur ilçe mezarlığında defnedildi.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Hacı Salih Çiçek'in belediyede çalıştığını ve oldukça sevilip, sayılan bir insan olduğunu dile getirdi. Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, Kırşehir'de ablalarının eşinin cenazesine gittiklerini, elim bir trafik kazası sonucu kaybettiklerini belirtti.