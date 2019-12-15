Cinsel İlişki Esnasında Cinayete Kurban Gitmişti! O Video...

Sırt çantasıyla uçağa atlayan ve tek başına Dünya'yı gezmek isteyen henüz 22 yaşındaki Grace Millane isimli genç kadının cansız bedeni, bir ormanda toprağa gömülmüş şekilde bulundu.

Grace'in İnternet üzerinde tanışarak buluştuğu bir adamla, cinsel ilişkiye girdiği esnada boğularak canice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dünya basın gündeminde uzun süre gezen olaya yönelik tüyler ürperten detaylar, mahkeme birer birer ortaya çıkmıştı.

Grace ile ilgili yapıldığı iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan br video, yine Dünya basın gündeminde yerini aldı. Gazetecilerin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği videonun Grace'in ailesi ve arkadaşlarını kahrettiği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda kaynaklı bir kullanıcının yaydığı ifade edilen videoda Grace için "iğrenç" ve "korkunç insan" tabirlerinin kullanıldığı bildiriliyor.

Videonun yayılmasıyla birlikte polis ekipleri hemen harekete geçti. Videoyu yayınlayan kişi tespit edildi ve kullanıcının hesabı kapatıldı. Video, paylaşılan her platformdan da kaldırılarak yok edildi. Dünya basın gündeminde geniş yankı uyandıranın videonun ne olduğuyla ilgili kimse bir bilgi vermiyor.

Birkaç gün önce Grace'in bir arkadaşı, genç kadından ilham alıp bir kampanya altına imza atmıştı. İngiltere'nin Huddersfield şehrinde ikamet etmekte olan Georgine Tordoff, İnternet üzerinden tanışıp buluştuğu bir adamla cinsel ilişkiye girdiği esnada boğularak öldürülen Millane'ın en yakın arkadaşı.

İki genç üniversiteyi birlikte olmuş, hockey takımında sporcu olmuş ve çok fazla anı biriktirmişti. Lincoln Üniversitesi'nde eğitim aldıkları esnada tanışarak yakın arkadaş olan ikilinin dostlukları, Grace'in hayatını kaybetmesiyle sonlandı.

22 yaşındaki genç kadının öldürülmesinden oldukça etkilendiğini ve kötü olduğunu belirten 24 yaşındaki en yakın arkadaşı Georgina Tordoff, hem arkadaşını onurlandırmak, hem de aile içi şiddet kurbanı olan kadınlara destek verebilmek adına oldukça anlamlı bir kampanya altına imza attı.

Georgine, İngiliz Mirror gazetesine bir röportaj vererek, eşleri ya da sevgilileri tarafından şiddete maruz kalan kadınların evi acele br şekilde terk ettiğini, çoğu zaman yanlarına tek bir eşya bile almadıklarını belirtti.

İşte Georgina, bu sebepten dolayı evini terk eden kadınlar için içlerinde temel malzemele bulunan çantalar hazırlıyor.