Mamak evinde lideri devirdi

Maçın adamı Ricky Tarrant’an 50 sayı

Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 99-91 galip ayrıldı. Geri düşmesine rağmen maçı bırakmayan Yeşil-Beyazlılar, Lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Attığı 50 sayı ile maçın adamı olan Ricky Tarrant, 55 sayılık TBL sayı rekoruna da çok yaklaştı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı, AK Parti Mamak İlçe başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başkanı Ercan Kınacı ve As Başkan Ramazan Koçak tribünden izledi.

Soyunma odasına 11 sayı geri girdiler

Karşılaşmaya 6-0 seri ile başlayan rakip takım, ilk dakikalardan üstünlüğü eline almayı başardı. Dıştan içe paslarda iyi bir ritim yakalayan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. İlk periyodun son bölümlerinde reaksiyon gösteren Yeşil-Beyazlılar farkı tek hanelere çekmeyi başardı. İlk çeyrek rakip takımın 33-27 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğe yayın gerisinden yüzdeli başlayan rakip takım, farkı tekrar çift hanelere çıkardı. İkinci çeyrekte 55-44 Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’un üstünlüğüyle geçildi.

Son ana kadar maçı bırakmadılar

Üçüncü çeyrekte de hem savunma hem hücumda oyuna iyi bir başlangıç yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yakaladığı seriyle farkı 3’e kadar düşürdü. Cevap vermekten gecikmeyen rakip takım arka arkaya bulduğu sayılarla tekrar üstünlüğü eline aldı. Seyircinin desteği ile savunmada ve hücumda etkisini artıran Yeşil-Beyazlılar 31 saniye kala öne geçerek, üçüncü çeyreği 71-69 önde tamamladı. Son çeyrekte yüksek dış şut yüzdesiyle oynayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, etkili savunmasıyla rakibine geçit vermeyerek sahadan 99-91 galip ayrıldı.