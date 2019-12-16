Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:56 TSİ- Belediye G: Bugün 09:57 TSİ

Mamak evinde lideri devirdi

Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 99-91 galip ayrıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Maçın adamı Ricky Tarrant’an 50 sayı

Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 99-91 galip ayrıldı. Geri düşmesine rağmen maçı bırakmayan Yeşil-Beyazlılar, Lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Attığı 50 sayı ile maçın adamı olan Ricky Tarrant, 55 sayılık TBL sayı rekoruna da çok yaklaştı.  Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı, AK Parti Mamak İlçe başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başkanı Ercan Kınacı ve As Başkan Ramazan Koçak tribünden izledi.

Soyunma odasına 11 sayı geri girdiler

Karşılaşmaya 6-0 seri ile başlayan rakip takım, ilk dakikalardan üstünlüğü eline almayı başardı. Dıştan içe paslarda iyi bir ritim yakalayan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. İlk periyodun son bölümlerinde reaksiyon gösteren Yeşil-Beyazlılar farkı tek hanelere çekmeyi başardı. İlk çeyrek rakip takımın 33-27 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğe yayın gerisinden yüzdeli başlayan rakip takım, farkı tekrar çift hanelere çıkardı. İkinci çeyrekte 55-44 Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’un üstünlüğüyle geçildi.

Son ana kadar maçı bırakmadılar

Üçüncü çeyrekte de hem savunma hem hücumda oyuna iyi bir başlangıç yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yakaladığı seriyle farkı 3’e kadar düşürdü. Cevap vermekten gecikmeyen rakip takım arka arkaya bulduğu sayılarla tekrar üstünlüğü eline aldı. Seyircinin desteği ile savunmada ve hücumda etkisini artıran Yeşil-Beyazlılar 31 saniye kala öne geçerek, üçüncü çeyreği 71-69 önde tamamladı. Son çeyrekte yüksek dış şut yüzdesiyle oynayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, etkili savunmasıyla rakibine geçit vermeyerek sahadan 99-91 galip ayrıldı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç mask
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç
Çankaya 2. Kitap Buluşması başladı mask
Çankaya 2. Kitap Buluşması başladı
"Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı mask
"Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı
Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan ziyaret mask
Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan ziyaret
Mevlana Yenimahalle'de anıldı mask
Mevlana Yenimahalle'de anıldı
Başkan Altınok'tan miniklere pasta sürprizi mask
Başkan Altınok'tan miniklere pasta sürprizi
Başkan Altınok: Şehir medeniyet demektir mask
Başkan Altınok: Şehir medeniyet demektir
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
Beypazarı’nda okul kantinlerine sıkı denetim mask
Beypazarı’nda okul kantinlerine sıkı denetim
Ankara'nın en büyük 3 salonunda biri Etimesgut'ta mask
Ankara'nın en büyük 3 salonunda biri Etimesgut'ta

Bugün 09:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya 2. Kitap Buluşması başladı mask
Çankaya 2. Kitap Buluşması başladı
"Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı mask
"Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı
Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan ziyaret mask
Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan ziyaret
Mevlana Yenimahalle'de anıldı mask
Mevlana Yenimahalle'de anıldı
Başkan Altınok'tan miniklere pasta sürprizi mask
Başkan Altınok'tan miniklere pasta sürprizi
Başkan Altınok: Şehir medeniyet demektir mask
Başkan Altınok: Şehir medeniyet demektir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda mask
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin mask
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri

GALERİ

Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada mask
Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada
Trafik mağandasının hazin sonu mask
Trafik mağandasının hazin sonu
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları mask
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor mask
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor
Polis dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı mask
Polis dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon mask
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL