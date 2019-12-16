Çiftler yılbaşında pahalı hediyeler istemiyor...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli arkadaşlık uygulamalarından OkCupid, kullanıcılarına yeni yıla ilişkin çeşitli sorular sorarak, çiftlerin yılbaşında birbirlerinden nasıl bir hediye beklediklerini araştırdı. Türk kullanıcıların yüzde 85’i ilişkilerinde pahalı hediyeler almanın önemli olmadığını aksine el yapımı hediyelerin kendilerini daha mutlu hissettireceğini belirtti. Bu oran Amerikalı kullanıcılarda yüzde 83, Hindistanlı kullanıcılarda ise yüzde 69 olarak gerçekleşti.

Kullanıcılara yeni yılda aldıkları kararlar sorulduğunda ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Türklerin yüzde 52’si yeni yılda hayatlarıyla ilgili önemli kararlar aldıklarını belirtirken, sadece yüzde 22’lik kesim bu kararları uygulayabildiğini belirtti. Bu oranlar ABD’de yüzde 40’a yüzde 19 ve Hindistan yüzde 42’ye yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Özel günleri aileleriyle geçirmeyi seviyorlar...

Katılımcılara bayram gibi özel günlerde ne yaptıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 51’i evde aileleriyle birlikte vakit geçirmeyi sevdiklerini belirtmiş. Kadınlar yüzde 55’lik bir oranla erkeklerden daha fazla evde aileleriyle birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor. Bu oran erkeklerde ise yüzde 49.

Katılımcılara eşleri ile ortak hesap ya da ortak kredi kartı kullanmayı düşünür müsünüz diye sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 75’i, ortak hesap yerine çiftlerin ayrı hesabı olması gerektiğini belirtmiş. Bu oran kadınlarda yüzde 85 iken, erkeklerde yüzde 71.

Match Group’un uygulamalarından Okcupid, eşleştirme konusunda özel bir algoritma kullanıyor. Sloganı “Match on What Matters” olan OKCupid uygulaması, doğru kişiyi bulmaları için kullanıcılara çok sayıda soru soruyor.