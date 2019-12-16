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Emirates, Uzakrota tarafından “Yılın Yabancı Dijital Havayolu Markası” seçildi

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu olan Emirates, Uzakrota Seyahat Ödülleri 2019’da “Yılın Yabancı Dijital Havayolu Markası” ödülünün sahibi oldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, seyahat sektörünün nabzını tutan ve Uzakrota tarafından bu yıl 9. Kez düzenlenen 2019 Seyahat Ödülleri’nde “Yılın Yabancı Dijital Havayolu” ödülüne layık görüldü.

Konu hakkında bilgi veren Emirates Türkiye, Romanya, Bulgaristan Ülke Müdürü Bahar Birinci; “Uzakrota tarafından bu ödüle layık görülmüş olduğumuz için gururluyuz. Emirates olarak her zaman yolcularımızı işimizin merkezine koyuyoruz ve tüm dünyada, her gün, her noktada yolcularımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimize daima yatırım yapıyoruz. Yolcularımızı dikkatle dinliyoruz ve beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli uğraş veriyoruz. Emirates deneyimi yaratmak için verdiğimiz tüm gayretin fark edildiğini görmek bizim için çok sevindirici” dedi.

Emirates’in Ödüllü Teknolojik Hizmetleri

Emirates, yolcu memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak için teknolojik alt yapı ve hizmetlere her sene yatırım yapmaya devam ediyor. Günümüzde yolcularına gök yüzündeki en kapsamlı ve en gelişmiş eğlence ve iletişim hizmetlerinden birini sunan Emirates’in ödüllü uçak içi eğlence sistemi olan ice, şimdi yüzlerce oyun, 1.500'e varan ve 44 dilde yayınlanan dünya filmleri, TV showları, gişe rekorları kıran Hollywood filmleri, canlı TV ve zengin bir müzik arşivi dahil olmak üzere 4.500'ün üzerinde eğlence kanalı içeriyor. Emirates yolcuları Economy Class’ta 13,3 inç, Business Class’ta 23 inç ve First Class’ta 32 inç olmak üzere her kabin için sektördeki en büyük ekranların keyfini çıkarıyorlar. Tüm A380 ve Boeing 777 uçaklarında Wi-Fi bağlantısı bulunan Emirates, tüm kabin sınıflarında sunduğu 20 MB ücretsiz Wi-Fi veya 2 saat boyunca sınırsız mesajlaşma uygulaması sayesinde, yolcuların arkadaşlarıyla, aileleriyle veya iş arkadaşlarıyla iletişimde kalmalarına olanak tanıyor.
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