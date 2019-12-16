Yılbaşı Sofrasının Olmazsa Olmazı Kabak Tatlısı...

Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini bizlerle paylaştı.
Malzemeler:
500 gr bal kabağı
75 gr pikan cevizi
100 ml su
50 gr kaymak
100 gr şeker
Hazırlanışı
Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz