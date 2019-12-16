Yılbaşı Sofrasının Olmazsa Olmazı Kabak Tatlısı...

Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini bizlerle paylaştı.

Malzemeler:

500 gr bal kabağı

75 gr pikan cevizi

100 ml su

50 gr kaymak

100 gr şeker

Hazırlanışı

Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.