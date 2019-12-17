Yeni Yıl Dijital Pazarlama Kampanyalarınız için 10 İpucu

Okulların açılması, Black Friday derken kasım ayının sonu itibarıyla yılbaşı temalı kelimelerin daha fazla aranmaya başlaması, yeni yıl dijital pazarlama stratejilerinin son haline getirilmesi için hem ajanslara hem de markalara verilmiş bir sinyal gibidir. Bu sinyal ne kadar önce alınır, gerekli aksiyon planı ne kadar önce çizilirse aralık ayı hedeflerine de bir o kadar kolay ulaşılır.

SEM olarak yeni yılı karşılayacağımız bu güzel zamanlarda, satış odaklı hedeflere nasıl ulaşılacağına, dijital pazarlama kampanyalarının nasıl şekillendirilmesi gerektiğine dair önerilerimizi 10 başlık altında özetlemek istedik:

1-Planınızı erkenden çizin.

2-Duygusal iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.

3-Bir önceki yılın performansını ve müşterilerinizi analiz edin.

4-Hedef kitlenizi ve teklif stratejilerinizi doğru belirleyin.

5-Influencer marketing stratejisi yapın.

6-İçerik analizi yapın.

7-Sunacağınız indirimler için doğru planlama yapın.

8-Marka bilinirliliği için zaman yok, satış odaklı düşünün.

9- Promosyonlarınızı görünür kılın.

10-Yılbaşı alışverişini son dakikaya bırakanları unutmayın.

1-Planınızı erkenden çizin

Kasım ayının son haftası yılbaşı temalı kelimelerin arama hacimlerinde artış gözlense de pazarlama stratejilerinin hazırlıklarına yılın ikinci çeyrek döneminde başlanmalı. Alışık olmadığımız bir hazırlık süreci olduğunun farkındayız, ancak yılbaşı gibi önemli tematik dönemlerde hazırlıklara en az 6-7 ay önce başlanması, SEO gibi sonuçları hızlı şekilde görülmeyecek çalışmalarda rakiplerden birkaç adım öteye taşıyacaktır.

2-Duygusal iletişime geçmeyi ihmal etmeyin

Yılbaşı pazarlama faaliyetlerini Black Friday’den ayıran en önemli fark, mevcut ve potansiyel müşterilerle duygusal yoğunluğu olan içeriklerle de iletişime geçme gerekliliğidir. Black Friday’de indirim her zaman kazanır; ama yılbaşında hafızalarda yer edinen bir içerik, müşterinin duygusal olarak da markayla bağ kurmasını sağlar.

3-Bir önceki yılın performansını ve müşterilerinizi analiz edin

Hangi ürünler daha yüksek satış oranına ulaştı?

Kullanıcı davranışları nasıl şekillendi?

Hangi açılış sayfaları dönüşüm oranınızı artırdı?

Hangi kelimelerle web sitenize trafik aldınız

Yukarıdaki sorular, yapılması gereken analizin küçük bir parçasını oluşturuyor. Mevcut veri anlamlı hale getirilmediği müddetçe, Google Analytics, Search Console gibi araçlar havalı birer yol arkadaşı olmaktan öteye geçmeyecektir.

4-Hedef kitlenizi ve teklif stratejilerinizi doğru belirleyin

Geçtiğimiz sene aynı dönemde web sitenizden alışveriş yapmayı seçen kullanıcılar, neden bu sene de alışveriş yapmasın? Peki bu kitlelerin benzerleri, yeni ziyaretçi getirmek için çizilecek stratejide güzel bir hedefleme yöntemi olmaz mı? Custom Intent (Özel amaç kitleleri) ile Google’da yılbaşı temalı ve işletmenizle alakalı kelimeleri aratan kişiler, görüntülü reklam ağında banner ya da video yatırımlarında hedef kitle olarak değerlendirilebilir. Ya da Combined Audience (Birleştirilmiş Kitleler) ile kitle segmentleri kesiştirilerek yeni kitleler oluşturulabilir. Örneğin; geçtiğimiz sene web sitenizden alışveriş yapmış kişilerin benzerleri ile teknoloji meraklıları kesiştirilebilir. Bu kitle, web sitesindeki teknoloji indirimlerinin duyurulacağı dijital kampanyada değerlendirilebilir.

Diğer bir konu ise otomatik teklif stratejilerini doğru belirlemek gerektiğidir. Tüm yıl hedefiniz doğrultusunda testler yapıp, sonuçlarını analiz ettiğinize eminiz. Şimdi öğrenimlerinizi hayata geçirmek için muhteşem bir zaman.

5-Influencer marketing stratejisi yapın

Ölçümleyeceğiniz, aldığınız verimi raporlayabildiğiniz bir influencer marketing stratejiniz olsun. SEM olarak alışık olduğumuz dijital pazarlama faaliyetlerinin arasına bir de influencer stratejisini ekledik. Hedef kitle analiz sonuçlarınızı göz önünde tutup markanızla alaka düzeyi yüksek olan influencer’lar seçerek satış odaklı kampanyalar yürütmek mümkün.

6-İçerik analizi yapın

Makalemizin ilk maddesinde de değindiğimiz üzere SEO, ücretli yatırım kanalları kadar sonuçları hızlı görülebilecek bir çalışma değil. Bu doğrultuda sitedeki içerikleri analiz edip, güncellenmesi veya yeniden yazılması gereken içeriklere karar vermek gerekiyor. Örneğin; geçtiğimiz sene oluşturulan hediye rehberi içeriğini güncellemek, sıralamada daha yukarılara çıkmak için önemli bir ilk adım olabilir.

7-Sunacağınız indirimler için doğru planlama yapın

Akıllı alışveriş yapan kullanıcılar, verdiğiniz indirimin gerçek bir indirim olup olmadığını çok rahatlıkla anlayabilir durumdalar, onları hafife almayınJ İndirim vermiş olmak için değil, gerçekten doğru anlaşmalar yaparak edindiğiniz fırsatları kullanıcılarınıza sunmak için harekete geçin. Yapay bir indirim, uğruna yapılacak binlerce liralık reklam yatırımı karşılığında hüsranla sonuçlanabilir.

8-Marka bilinirliliği için zaman yok, satış odaklı düşünün

Full funnel stratejisini dilimizden düşürmedik tüm yıl, ama şu an yaptığınız upper funnel startejilerinin ekmeğini yeme zamanı. Kısacası yılbaşı için bilinirlik çalışmalarına ayıracak para ve zamanımız yok, yaptığımız her çalışmayı bu kısa zaman içerisinde nakde çevirmemiz gerekiyor. Kuracağınız stratejileri dönüşüm odaklı düşünün.

9-Promosyonlarınızı görünür kılın

Kullanıcıya sunduğunuz promosyonların reklam yatırımlarınızda görünür olmasına önem verin. Metin reklamlarınızda promosyon uzantılarını, smart shopping kampanyarınıza yılbaşı pazarlama çalışmanıza göre özelleştirdiğiniz sabit görselinizi, Facebook ve Instagram kampanyanızda sunduğunuz avantaja yer vereceğiniz görseli dinamik reklamlarınızın ilk kartı olarak ekleyerek, promosyonunuzun daha ulaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

10-Yılbaşı alışverişini son dakikaya bırakanları unutmayın

İşimizi son dakikaya bırakmayı çok sevdiğimizi bilmeyen yoktur. Peki, yılbaşı alışverişini son dakikaya bırakanları nasıl müşteri döngüsüne dahil edeceğiz? Google’ın Local Ads adını verdiği reklam modeli ile kargoyla hediyeye ulaşma imkânı olmayan kullanıcıyı mağaza lokasyonuna yönlendirmek ya da lokasyon uzantılarıyla mağazadan haberdar etmek mümkün.