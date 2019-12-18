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Altındağ'da okul kantinlerine sıkı denetim

Altındağ Belediyesi ilçedeki kantinleri mercek altına aldı. İlçedeki okullarda kantinler sıkı denetimden geçirildi. 

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz günlerde, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, Altındağ’daki okul kantinleri de mercek altına alındı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla denetime çıkan zabıta ekipleri, okul kantinlerini didik didik inceledi. Çocukların sağlığına zararlı herhangi bir ürün satılıp satılmadığı konusunda titiz bir inceleme yapan ekipler, satışta olan ürünleri ise son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda denetledi.

KANTİNLER DİDİK DİDİK TARANDI

İlçe Tarım Müdürlüğüne  bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim çalışmalarına ilk olarak Şehit Osman Kablan Ortaokulu’ndan başlayan ekipler, daha sonra Şehit Mesut Acu Ortaokulu, Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kantinlerini denetledi. Kantinde öğrencilerin sağlığına zararlı olabilecek ürünlerin satılıp satılmadığına, satılan ürünlerin ise saklanma koşullarından son kullanma tarihlerine, dondurulmuş gıdaların saklanma koşullarına kadar her ayrıntıya dikkat eden Altındağ Belediyesi ekipleri, kantin işletmelerinin ruhsat ve hijyen belgeleri ile çalışanların sağlık belgelerini de kontrol etti. 

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZE EMANET…”

Öğrencilerin sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı  “Bu okullarda okuyan çocuklar da bizim çocuklarımız… Onların sağlıklı gelişimi çok önemli… Altındağ Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyoruz.” dedi. Başkan Balcı “İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Minik bir yavrumuz hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ise sabırlar diliyorum. Buna benzer olayların ilçemiz sınırları içerisinde yaşanmaması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Kantin işletmelerine de bu konuda özenli davranmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

HEM İÇERDEN, HEM DIŞARDAN DENETİM

Okulların içi kadar dışında da denetimlerin sıklaştığını ifade eden Başkan Balcı “Okul önlerindeki seyyar satıcılara da geçit vermiyoruz. Kantin denetimleriyle eş zamanlı olarak, okul önlerinde sağlığa uygun olmayan gıda satışı yapan seyyar satıcılarla da mücadele ediyoruz. Okulların içinde satışına izin verilmeyen gıdalar, maalesef seyyar olarak okul önlerinde satılıyor. Okul önlerindeki satıcılarla da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Anne ve babaların içi rahat olsun.” dedi. Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.
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Bugün 10:08 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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