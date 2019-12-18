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Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Şimşek, güven tazeledi

Yenimahalle Muhtarlar Derneği, Olağan Genel Kurulu Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda yapıldı.

Tuğçe Cantürk
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Ahmet Şimşek, güven tazeledi

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği genel kurula, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da katıldı.

Mahallelerimizin gözü kulağıdır muhtarlıklarımız

Yaptığı konuşmada tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Yaşar, “Hepimizin tek amacı ilçe Yenimahalle’mize hizmet etmektir. Mahallelerimizin gözü kulağı olan muhtarlıklarımız vatandaşlarımızın ilk adresi olmuştur. Bu nedenle muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Bizim göremediklerimizi bize ulaştıran tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetici başarısız olmaya mahkûmdur. Benim kapım muhtarlara her zaman açıktır. Yasaların bize verdiği yetkiler doğrultusunda muhtarlıklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Genel kurulun Yenimahalle’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Muhtarlardan Başkan Yaşar’a teşekkür

Genel kurulda divan için 1 önerge sunuldu. Başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Şimşek, oy çoğunluğu ile tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Muhtarlara teşekkür eden Şimşek, “Muhtarlarımızla hep birlikte önceki yıllarda olduğu gibi yine güzel işler yapacağımızdan eminim. Hepinize bana oy verdiğiniz için teşekkür ederim. Başkanımız Fethi Yaşar’a da bizlere vermiş olduğu destekler için tüm muhtarlarımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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