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Altınok: Engellerimizin sosyal hayata katılımı başarımızın göstergesidir

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ebeveyn Okulu’nda bu ay, ebeveyn tutumlarına ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Engellilerimiz sosyal yaşamda ne kadar kolay yer alabiliyorsa biz kendimizi o kadar başarılı ve mutlu hissediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi tarafından düzenlenen Ebeveyn Okulu’nda “Ebeveyn Tutumları” konusu ele alınırken, sosyal çalışmacı Umut Yaşar Göç ile birlikte yapılan atölye çalışmasında ebeveynler deneyimlerini paylaştı. Engelli aileleriyle birlikte çeşitli konular üzerinde ortak çözüm stratejilerinin geliştirildiği Ebeveyn Okulu seminerleri engelli ebeveyni olan aile bireyleri ve konuya ilgi duyan vatandaşlar için her ay düzenlenmeye devam edecek.

“ENGELLİLERİMİZE İŞ VE AİLE KURMA İMKÂNI SAĞLAMALIYIZ”

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak toplum üzerindeki negatif düşüncelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Altınok, “Ebeveyn Okulu adı altında düzenlediğimiz seminerlerimizi sadece engelli ebeveyni bulunan aileler için düzenlemiyoruz. Bu konuya ilgi duyan, engelli bireyin bulunduğu ailelerin ne tür zorluklarla karşılaştığını merak eden vatandaşlarımızı da seminerimize davet ediyoruz” dedi.

Başkan Altınok fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan bireylerin yararlandıkları sosyal ve kültürel alanlardan engelli bireylerin de faydalanması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. Eğer biz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsak toplumsal farkındalıkla birlikte engellilerimize iş ve aile kurma imkânı sağlamalıyız. Bu anlamda Keçiören Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal hayata daha rahat katılım sağlamaları için refakatçi sistemini başlatıp temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayacağız.”​
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Bugün 11:28 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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