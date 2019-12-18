Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:28 TSİ- Sağlık G: Bugün 15:29 TSİ

Damar Hastalıklarına Erken Müdahale Damar Check-up'ı

Doç. Dr. Cem Arıtürk, damar check-up’ı ile damar hastalıklarını önceden teşhis etmenin mümkün olduğunu belirtiyor

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Belirli kriterler çerçevesinde uygulanacak olan check-up programları ile damar hastalıklarının henüz oluşmadan veya başlangıç safhalarında yakalanması mümkün olabiliyor. Bu sayede hastalığın oluşumu ve ilerlemesi kontrol altına alınabilirken oluşturacağı şikayetler de başlamadan önlenebiliyor.

Damar check-up’ı programlarını atardamar ve toplardamar alt başlıklarında toplamak gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Atardamarlar için uygulanacak check-up programı için, koroner arter hastalığında uygulanan programlarla benzer bir süreç takip edilebilir. Ailede herhangi bir atardamar hastalığı (koroner arter, şah damar, periferik arter vs.) bulunmayan ve hiçbir şikâyeti bulunmayan bireylerde 50 yaşından itibaren yıllık damar cerrahisi muayenesi uygundur. Eğer bu muayenelerde ve yapılan tetkiklerde gerek görülürse ileri teşhis yöntemlerine başvurulabilir. Ailesinde herhangi bir atardamar hastalığı bulunan kişilerin yıllık check-up programına 40 yaşında başlaması uygun olacaktır. Bununla birlikte sigara ve alkol tüketen, hareketsiz, şişman ve stresli kişilerin; şeker hastalığı, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği bulunanların da şikâyetleri olmasa dahi 40 yaşından itibaren atardamar hastalıkları açısından yıllık check-up yaptırmaları uygundur. Bunlar haricinde kaç yaşında olursa olsun, atardamar hastalığının varlığını düşündürecek şikâyeti olanların mutlaka bir damar cerrahına başvurmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Gelelim toplardamar hastalıklarına. Toplardamar hastalıklarında aile öyküsü ve genetik faktörler oldukça önemlidir. Genellikler 20'li yaşlarda başlayan hastalık 30'lu yaşların sonunda veya 40'lı yaşların başında ciddi bulgular vermeye başlar. Kadınlarda araya giren gebelikler ve doğumlar bu süreçleri hızlandırabilir. Bu nedenle ailesinde varis öyküsü olan kadınların gebelik planlamalarından önce toplardamarlar açısından muayene olmaları, gelişebilecek sorunları erken saptamak açısından önemlidir. Bununla birlikte yaşı kaç olursa olsun aile öyküsü bulunan; bacaklarında ağrı, şişlik, kaşıntı, dolgunluk, huzursuzluk gibi şikayetleri bulunan, uzun süreler oturarak veya ayakta durarak çalışan ( öğretmen, bankacı, hostes vs.); bacaklarında ciltten kabarık, varisleşmiş damarlar bulunan; hayatının herhangi bir evresinde derin ven trombozu geçirmiş, toplardamarlarla ilgili bilinen anatomik varyasyonları olan kişilerin mutlaka bir damar cerrahına muayene olması ve hekiminin tavsiyesi doğrultusunda düzenli kontrollere devam etmesi gerekmektedir” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Diş ağrısına çözüm önerileri mask
Diş ağrısına çözüm önerileri
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor mask
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor
Lahanagillerin iki yakın akrabası; peki ya farkları? mask
Lahanagillerin iki yakın akrabası; peki ya farkları?
Trans Yağlar Alzheimer Hastalığı Riskini Arttırıyor mask
Trans Yağlar Alzheimer Hastalığı Riskini Arttırıyor
​Madde bağımlılığını ergenlikle karıştırmayın! mask
​Madde bağımlılığını ergenlikle karıştırmayın!
Kadınların hayatını kabusa çeviriyor, aslında… mask
Kadınların hayatını kabusa çeviriyor, aslında…
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri... mask
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri...
Bazı meslekler omurgayı yoruyor mask
Bazı meslekler omurgayı yoruyor
Ateşini hızla düşürmeye çalışmayın! mask
Ateşini hızla düşürmeye çalışmayın!
Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler mask
Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler

Bugün 15:28 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diş ağrısına çözüm önerileri mask
Diş ağrısına çözüm önerileri
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor mask
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor
Çocuklar Bitten Değil Dışlanmaktan Korkuyor mask
Çocuklar Bitten Değil Dışlanmaktan Korkuyor
Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu! mask
Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu!
Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor! mask
Dikkat! Kış aylarında kilo alımı hızlanıyor!
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı! mask
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri... mask
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri...

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL