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Sincanlı minikler Yerli Malı Haftası kutladı

Sincan Belediyesi tarafından ilki 2018 yılında hizmete açılan “Anne Çocuk Oyun Evleri”nde Yerli Malı Haftası coşkuyla kutlandı.

Tuğçe Cantürk
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SİNCAN’DA YERLİ MALI HAFTASI COŞKUSU

SİNCANLI ÇOCUKLARA YERLİ MALININ ÖNEMİ ANLATILDI

Oyun evlerinin minik konuklarına yerli malının önemi anlatıldı. Anneleriyle yaptıkları şapkaları takan minikler gönüllerince eğlendi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Sincan’da da coşku ile kutlandı.

Çocukların sosyalleşmesi için tiyatro-sinema etkinlikleri düzenleyen Sincan Belediyesi, kodlama eğitiminden filografiye kadar açtığı kurslarla çocukların gelişimine katkıda bulunmak için hizmet veriyor.

Sayısı 1 yılda 5’e çıkan “ Anne- Çocuk Oyun Evleri”ne gelen minikler, Yerli Malı Haftası’nda keyifli vakit geçirdi. Anneleri tarafından hazırlanan yiyecekleri afiyetle yiyen çocukların heyecanı görülmeye değerdi. El yapımı şapkaları giyen minikler hatıra fotoğrafı çektirdi, oyunlar oynadı. Miniklere yerli malının önemi anlatıldı.
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Bugün 16:46 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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