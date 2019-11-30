Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:18 TSİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat! mask
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat!
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi mask
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
Yurtta hava durumu 29 Kasım 2019 mask
Yurtta hava durumu 29 Kasım 2019
Kar Doğu’da kartpostallık görüntüler oluşturdu mask
Kar Doğu’da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yurtta hava durumu 28 Kasım 2019 mask
Yurtta hava durumu 28 Kasım 2019
Sarıkamış beyaza büründü mask
Sarıkamış beyaza büründü
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi mask
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Ahşap evde çıkan yangın günün ilk saatlerine kadar sürdü mask
Ahşap evde çıkan yangın günün ilk saatlerine kadar sürdü
Sığırcık kuşlarının oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı mask
Sığırcık kuşlarının oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı
Artvin’de heyelan böyle geldi mask
Artvin’de heyelan böyle geldi
Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - KERKÜK mask
Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - KERKÜK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a sert tepki mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a sert tepki

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL