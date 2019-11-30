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Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.
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İstanbul’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz