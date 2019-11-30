Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga
Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Olay, Tuşba ilçesindeki açık oto pazarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oto pazarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde hem husumetli gruplar hem de çevredeki vatandaşlar yaralandı. Kavgada 4 kişi silahla yaralanırken, 3 ise vücudunun çeşitli yerinden bıçak ve sopalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve 112 acil servisi ekipleri geldi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan şahısları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan 7 kişiden, 2’sinin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz