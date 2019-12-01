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Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Gaziantep’te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Gaziantep’te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz