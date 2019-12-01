Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.