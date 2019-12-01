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Trabzon’da korkutan yangın

Trabzon’un Sürmene ilçesi Orta Mahallesi’nde 8 katlı bir binanın 5. katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahallesi’nde öğleden sonra apartmanın 5. katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında duman apartmanın bütün katlarını sararken, hane sahipleri merdivenleri aşırı dumandan kullanamayınca, tahliyeleri yangın merdiveninden sağlandı. Olay yerine gelen polis, sağlık ve TİSKİ ekipleri hane sahiplerini dışarı çıkarırken, itfaiye aracı yolun dar olması nedeniyle apartmanın yanına gelemeyerek uzaktan yangına müdahale etti. Yangının çıktığı daireden ikisi çocuk bir de anne çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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