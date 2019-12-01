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Günün Özeti Video Haberleri - 01.12.2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bakan Çavuşoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul’a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi.

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Irak’ın Zikar kentinde aşiretler kontrol noktası kurdu

Irak’ın Kerbela kentindeki hükümet karşıtı gösterilerde protestocular, güvenlik güçlerine molotof kokteyli attı. En kanlı protestoların yaşandığı Zikar kentinde ise aşiretler kentin girişinde kontrol noktası kurdu.

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    Kars’ta deprem paniğe neden oldu

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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      TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

      TEM ve Şile Otoyolu’nun çeşitli noktalarında otomobille seyreden 2 ayrı maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, yürekleri ağızlara getiren o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

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        15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kış lastiği denetimi

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Uygulama kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim gerçekleştirdi. Sürücüler denetimden memnun olduklarını söylediler.

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          Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sis drone ile görüntülendi

          Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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