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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zeynal A. yönetimindeki 44 KV 360 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi ikinci çevre yolunda Şükrü A. idaresindeki 02 AR 828 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kenan Ş. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz