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Düzce'de "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Düzce'de, "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 birey yaralandı.

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Düzce'de, "kırmızı ışık ihlali" yapan sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 birey yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz yolunda Akçakoca'dan Düzce'ye giden Numan Y'nin kullandığı 34 DB 4751 plakalı hafif ticari taşıt, Beyciler kavşağında kırmızı ışık ihlali neticeyi Ali K. yönetindeki 54 ADE 261 plakalı arabayla çarpıştı.

Çarpışmanın tesiriyle karşı istikamete geçen araba, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Serkan Ç. ve Ömer D. yönetindeki taşıtlara çarparak durabildi.

Kazada, hafif ticari vasıtayı sürücüsü ile öteki taşıtta bulunan Ercan ile Asım Yavuz Özlü 3 yaralandı.

Yaralılar, gidişatın bildirilmesi üzerine vaka yerine gelen itfaiye takımlarınca vasıtadan çıkarılarak, ambulansla sağlık kurumuna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, etrafta bulunan bir dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kırmızı ışık ihlali neticeyi hafif ticari vasıtayla çarpışan arabanın savrulması ve kırmızı ışıkta bekleyen öteki taşıtlara çarparak durması yer alıyor.
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