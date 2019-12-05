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Hükümet ile protestocular arasındaki görüşmeler devam ediyor

Kolombiya’da 3 haftadır devam eden protestolarda hükümet ile protestocular arasındaki görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

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Kolombiya’da yaklaşık 3 hafta önce yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan protestolar devam ediyor. Sendikalar, öğrenciler ve yerli gruplar, eğitimin daha erişilebilir olması, emeklilik yaşının yükseltilmemesi ve asgari ücretin gençler için devam ettirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde yürüyüş düzenliyor. Gösteriler devam ederken protestoculardan oluşan bir komite ile hükümet arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

HÜKÜMETE 13 MADDELİK LİSTE

Protestocuları temsil eden komite başkanı Devlet Başkanı Ivan Duque’a 13 talebin yer aldığı liste sundu. Protestocuların talapleri arasında, hükümetin 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) sol isyancılarıyla imzalanan barış süreci şartları altında yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve sosyal aktivistlerin, eski isyancıların öldürülmesi konusunda önlem alınmasının gerektiği de yer alıyor. Protestocuların bazıları barış anlaşmasına karşı çıkan Devlet Başkanı Duque’i, anlaşmayı baltalamakla suçladığı belirtildi. Hükümet yetkililerinin ve protestocuları temsil eden komitenin bugün tekrar bir araya geleceği belirtilirken, görüşmelerde şu ana kadar çok az ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Ayrıca Devlet Başkanı Duque, emeklilik yaşının artırılmaması ve asgari ücretin gençler için devam ettirilmesi taleplerini reddederken, göstericilerin siyasi rakipleri tarafından manipüle edildiğini öne sürdü.

PROTESTOCULAR: "BİZİ ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Dilan Cruz adlı 18 yaşındaki genç protestocunun polis tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından komite, aşırı gücün ortadan kaldırılmasını talep ederken, Devlet Başkanı Duque ise söz konusu talebi reddetti. Öte yandan Kolombiya’da devam eden protestolarda toplamda 4 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. “Bizi öldürmeye devam edemezler” şeklinde slogan atarak yürüyen Onic grubu, Devlet Başkanı Duque’in göreve başlamasından bu yana yerli halktan 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, birçoğunun ülkede faaliyet gösteren paramiliter gruplar ve uyuşturucu çeteleri tarafından hedef alındığını belirtti.

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