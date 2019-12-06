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Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Ağrı’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.
Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz