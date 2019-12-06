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Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.
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