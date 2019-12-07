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Gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü

Bolu’da, gece saatlerinde meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem vatandaşları sokaklara döktü.

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Bolu’da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Bolu’nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle büyük bir korkuyla evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına binerek meydanlarda toplandı. Depremde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı.

Depremi hisseden vatandaşlardan Utku Cihan, “Bolu deprem bölgesi.Bu gece olan deprem oldukça korkuttu. İlk 3-4 saniyesi çok sallandı. Kısa süreli bir depremdi ama Allah’a şükür gerisi gelmedi” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci olan Sefa Can Cesur ise, “Önce cam sallandı. Sonra pat diye bir ses çıktı. Ev arkadaşlarımızla film izliyorduk. Korktuk ve ayakkabılarmızı giyerek dışarı çıktık” şeklinde konuştu.
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