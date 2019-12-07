Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. 2 gün ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 17 olmak üzere toplam 4 ilçede 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapandığı kentte Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekipleri 24 saat aralıksız mesai yaparak bir çok köyün yolunu kısa sürede açtı.

En çok kar yağışı ise Sivrice ilçesinde tesirli oldu. İlçeye bağlı 40 köy yolu kapanırken, Hazarbaba Dağı Kayak Merkezi de kar tuttu.Bölge de karla çaba takımları 24 saat devamlı çalışarak 40 köy yolunu da açtı. Bölgede köy yollarında genişletme çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Şehir ve ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı takımlar hem kış lastiği ve zincir uygulaması yapıp sürücüleri uyardı, hemde karla çaba takımlarına eşlik ederek dayanakçı oldu.

24 saat kar yağışının devam ettiğini andırdıran Karla Çaba takımlarında misyonlu şöförlerden İbrahim Ünal, “Dün Alaattin yolu kapalıydı orada muhtarlar kalmıştı. Onları kurtardık. Bugün ise bir greyder değişik bir yerde kurtarmaya devam ediyor. Öteki greyder de Hacılar tarafında kar makinamız ise kayak merkezinde hazır bekletiyoruz. Şuanda çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 7-24 buradayız karla çabaya devam ediyoruz. Her hangi bir vaziyette yurttaşa hizmet vermeye hazırız” dedi.

KAR 70 SANTİME ULAŞTI

Kar yağışının 24 saate 70 santimetreye eriştiğini belirten Karaçalı Mahalle Muhtarı Ercan Karlıdağ, “Takımlar yoğun bir mesai tüketiyorlar. Kar aygıtı ve kepçeleri ile bizim için seferber oluyorlar. Kar yağınca hayvanları beslemede klasik bir güçlük sürüklüyoruz. Kepçenin girmediği yerleri biz kürekle açıyoruz. Buda bizi yoruyor. Bu sene ilk kar olmasına karşın çok fazla yağdı” ifadelerini kullandı.

Senenin ilk karının köylerine düştüğünü aktaran Muhammet Korkut da, “Devletimiz bize çok destek ediyor. Tam yollarımızı açıyorlar her hangi bir kasvetimiz yok” diye konuştu.