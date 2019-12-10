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Konya’da iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü
Konya’da iki katlı kerpiç bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Konya’nın merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göçükte 2’si çocuk 3 kişi enkaz altında kaldı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz