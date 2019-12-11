Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:28 TSİ

Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı

Şırnak’ın İdil kırsalında PKK’lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen astsubay üstçavuş Esma Çevik’in Bodrum’da görev yaparken kadınlara karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri dağladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Şırnak’ın İdil kırsalında PKK’lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş ve patlamada 2 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Esma Çevik’in ölümü tüm Türkiye’yi olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum’da da büyük hüzne neden oldu.

İlk görev yeri olan Bodrum’da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik’in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik’in, Bodrum’daki görevini tamamladıktan sonra Şırnak’a gittiği orada da görev arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği öğrenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu mask
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı mask
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Tersane’nin boya deposunda yangın mask
Tersane’nin boya deposunda yangın
Çift yönlü yolda dönüş yapmak isteyen motosikletli trafik poilisine otomobil çarptı mask
Çift yönlü yolda dönüş yapmak isteyen motosikletli trafik poilisine otomobil çarptı
Kadıköy’de muhasebe ofisinde çıkan yangın korkuttu mask
Kadıköy’de muhasebe ofisinde çıkan yangın korkuttu
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu mask
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi mask
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi mask
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA mask
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu mask
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı mask
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü mask
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı mask
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL