Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1572. Sokak’ta bir binanın 5’inci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Gökşen Efe/İHA)