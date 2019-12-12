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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Ankara’nın Sincan ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1572. Sokak’ta bir binanın 5’inci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- (Gökşen Efe/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz