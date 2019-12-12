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Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık’ta başlıyor

Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut’ projesinde 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut’ projesinde başvuru tarihleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projede başvurular 15 Aralık 2019’da başlayıp 15 Ocak 2020’de sonlanacak. Albayrak mesajında şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.”
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