Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 17:40 TSİ

Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından Akçakoca'da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, bu yıl nadiren avlanan 3 levrek balığıyla döndü.

Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu, birkaç gündür denizde levrek görüldüğünü belirterek, "Levrekler 5 kilo civarında. Kilosu da 110-120 lira civarında değişiyor. Bugün 3 levrek vardı." dedi.

Levreği restoranların tercih ettiğini anlatan Tuzcuoğlu, "Levrek balığı güzel memnunuz. Bu gördüğünüz balık 550 lira. Ağırlık olarak 5,5 kilogram civarı. 3 balığı 1600 liraya sattık." diye konuştu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti mask
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede mask
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı mask
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
Bakan Albayrak'tan pastırmacı esnafına ziyaret mask
Bakan Albayrak'tan pastırmacı esnafına ziyaret
Tirmizi'nin el yazması eserleri bir kitapta toplanacak mask
Tirmizi'nin el yazması eserleri bir kitapta toplanacak
Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı mask
Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL