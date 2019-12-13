Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı.
Batı Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından Akçakoca'da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, bu yıl nadiren avlanan 3 levrek balığıyla döndü.
Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu, birkaç gündür denizde levrek görüldüğünü belirterek, "Levrekler 5 kilo civarında. Kilosu da 110-120 lira civarında değişiyor. Bugün 3 levrek vardı." dedi.
Levreği restoranların tercih ettiğini anlatan Tuzcuoğlu, "Levrek balığı güzel memnunuz. Bu gördüğünüz balık 550 lira. Ağırlık olarak 5,5 kilogram civarı. 3 balığı 1600 liraya sattık." diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz