Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:14 TSİ

Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon

İstanbul’da 113 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 103 kişi gözaltına alındı.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyon özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı. 113 adrese yapılan ve 118 kişiye yönelik yapılan operasyonda 103 kişi tutuklandı. Arama işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik şafak baskını düzenledi. 113 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 103 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Kent genelindeki 11 ilçede önceden belirlenen 113 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girerken, şüphelilere ait adresler didik didik arandı. Aramaların sonunda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Beyoğlu’nda bir adrese baskın yapan Narkotik ekipleri yaptığı aramada, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı.

103 kişi gözaltına alındı

Aramaların ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 103 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Eğlence mekanının kapalı olması olası bir faciayı önledi mask
Eğlence mekanının kapalı olması olası bir faciayı önledi
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı mask
Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı mask
İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı
İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı mask
İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güleda'nın ailesi "hafifletici neden" ya da "ceza indirimi" istemiyor mask
Güleda'nın ailesi "hafifletici neden" ya da "ceza indirimi" istemiyor
Uyuşturucu kuryelerine Havalimanında operasyon mask
Uyuşturucu kuryelerine Havalimanında operasyon
Sendika binasına kumar baskını mask
Sendika binasına kumar baskını
Sokak ortasında hayatını kaybettiği anlar kamerada mask
Sokak ortasında hayatını kaybettiği anlar kamerada
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon mask
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon
Eğlence mekanının kapalı olması olası bir faciayı önledi mask
Eğlence mekanının kapalı olması olası bir faciayı önledi
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü mask
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler mask
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL