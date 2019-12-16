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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın

Ankara Çankaya’daki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

DSİ çalışanları yangının çıktığı blok çevresinden uzaklaştırılırken, DSİ yetkilileri de itfaiye erlerinden bilgi aldı. Öte yandan, yangının çıktığı katta makam odalarının bulunduğu öğrenildi.
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