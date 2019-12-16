Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:54 TSİ

Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi

Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan etkilenen 20 Afganlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Uzunsokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Basire ve Farzad’ın düğünü için bir araya gelen Afganlı vatandaşlar pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan etkilendi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti. Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • (İHA)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu mask
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu mask
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada mask
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor mask
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu mask
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar mask
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL