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Hızla gelen araç yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattı
Bursa’da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naciye Aydoğdu (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz