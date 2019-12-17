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Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Rus savaş uçaklarının İdlib’in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.
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Suriye’de Esad rejimi destekleyen Rusya’ya ait savaş uçakları İdlib’in güneyindeki Masaran köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz