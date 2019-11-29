Keçiören'de örnek sürücülere ödül

Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mevlana Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Filo Bilgi Sistemi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısında özenli ve titiz araç kullanan personeller ödüllendirilerek tebrik edildi.

Ödül töreni öncesi, filo bilgi sistemi, yakıt tasarrufu, araçların bakım- temizliği, sürüş teknikleri konularında bilgi verildi. “Bu makamlar emanettir, beytülmaldir” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Araçlarımıza sahip çıkacağız çünkü bunlar kamunun ve devletin öz sermayesi, o nedenle vebali büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ diye buyuruyor. Bizler de bu görevleri, bu emaneti layıkıyla yerine getirme derdindeyiz” dedi.

Altınok, personeli teşvik etmek ve kamu araçlarının kullanımındaki hassasiyetini onore etmek amacıyla bu programı düzenlediklerini ifade ederek, “Bu araçlarda bir milyon nüfuslu Keçiören’in hakkı var, kendi aracınızı kullanırken gösterdiğiniz ihtimamdan daha fazla özen gösterin, dikkatli sürün, hızdan kaçının, kurallara uyun, can her şeyden değerli” ifadelerini kullandı.

Toplamda 10 personelin plaketle ödüllendirildiği programda en özenli ilk üç personele büyük, yarım ve çeyrek altın hediye edildi. Araç kullanımındaki özeni ve titizliği ile Mehmet Körpe birinci olurken, Akın Sezai Çiftesal ikinci, Coşkun Eren de üçüncü oldu.

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