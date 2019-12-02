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Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti

Yenimahalle Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında pop müziğin beğenilen ismi Bora Duran ile engelli vatandaşları bir araya getirdi.

Tuğçe Cantürk
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Engel olmazsak engel kalmaz

“Engelleri Birlikte Aşalım” sloganıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“Başgan”ı ilk kez Yenimahalle sakinleri dinledi

Engellerin ortadan kaldırılması ve engelli bireylerin yaşadığı sorunlara farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen konser öncesinde salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara, ışıldak ve “Engel olmazsak engel kalmaz” yazılı anahtarlıklar dağıtıldı. Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi kursiyerleri ve Yüzme Havuzları personellerinin ortaklaşa sergilediği dans gösterisi ile başlayan konserde, ihtiyaç sahibi aileler için 12 adet tekerlekli sandalye de dağıtıldı.

Sevilen sanatçı Bora Duranın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara Türk bayrakları ve ışıldaklarıyla eşlik eden ilçe sakinleri, sanatçının yeni şarkısı “Başgan”ı da ilk kez konserde dinlemenin ayrıcalığını yaşadı.

“Her vatandaşın mutlu olduğu bir ilçe yarattık”

Konser sonrasında ünlü şarkıcı Bora Duran’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim ederek vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yaşam engelli içinde sağlıklı içinde çok güzel ve anlamlıdır. Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimize 11 senedir acıyarak değil sevgiyle yaklaşıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak engelli bireyler için yapılan çalışmalara baktığımızda Başkentte öncü belediyeyiz. Her vatandaşımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak için mücadele ediyoruz. Engelli, yaşlı, genç, çocuk ayırımı yapılmaksızın her vatandaşa eşit hizmet götürmek için yola çıktık ve bunu başarmış bir belediye başkanı olarak karşınızda duruyorum” dedi.

Yaşar, “Yenimahalle’de hoşgörü var”

Yenimahalle’nin diğer ilçelerden çok farklı bir konumda olduğunun altını çizerek sözlerine devam eden Yaşar “ Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’nin sakinleri yaşadığı ilçeden gurur duysun, mutlu olsun düşüncesiyle ilçenin dört bir yanına eğitimden spora, kültürden sanata kadar birçok alanda tesisler açtık. Bu yapılan hizmetlerin tümü Yenimahalle’ye farklı bir vizyon kazandırdı. Yenimahalle’de kin ve nefret yok hoşgörü var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak bu ilçeyi barış ve kardeşlik düşünceleri ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Bugün 11:42 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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