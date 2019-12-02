AliExpress ve İHKİB, KOBİ’leri e-ihracatla dünyaya açıyor

Türkiye’den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ’ler, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle, AliExpress’in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek. 15 bin İHKİB üyesini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştıracak bu ortaklık kapsamında, AliExpress Türk ihracatçısına küresel ekosistemini açacak ve tahsilat, lojistik ve pazarlamanın da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda 18 dilde altyapı desteği sağlayacak. AliExpress’in çözüm ortağı İhracatname ise kayıt ve mağaza açma süreçlerinde satıcılara rehberlik edecek. AliExpress’te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ’ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemeyecekler ve AliExpress satışları ürün kategorisine bağlı olarak %5 ile %8 arasında değişen uygun komisyon oranlarından faydalanmaya uygun olacak.

Hazır giyim sektörünün en büyük ihracatçı birliği İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Alibaba Group bünyesindeki global ölçekte çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, bugün İHKİB üyeleri ve Türkiye’de ihracat yapan çok sayıda KOBİ’nin, AliExpress’in dijital altyapısından ve hizmetlerinden faydalanarak yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı.

İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesinin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşacağı bu iş birliği sayesinde, AliExpress ihracatçılara tahsilattan lojistiğe, pazarlamadan 18 dilde tercümeye dek altyapı desteği verecek ve küresel ekosistemi ile Türk ihracatçılarının ve KOBİ’lerinin markalarını dünyaya duyurmasını sağlayacak. Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress’te mağaza açmak isteyen satıcılara platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen bütün süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek.

“Mikro girişimciler bile ihracatçı olacak”

Dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “2016’da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın 2020’de 994 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Rusya, Ortadoğu ve Avrupa’da AliExpress’teki tüketici profili, e-ihracat konusunda firmalarımıza önemli avantajlar sağlıyor. Bu anlaşma sayesinde küçük büyük 15 bin İHKİB üyemize AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz. Şirketlerinin büyüklüklerine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek. Bu avantajların birçok girişimcimizi ihracatçı olma konusunda cesaretlendireceğine inanıyorum” dedi.

AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang ise, “AliExpress, Alibaba Group’un küreselleşme stratejisinin önemli ve bütünleyici bir parçası. İHKİB ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile Türkiye’deki ihracatçıların ve KOBİ’lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Başta altyapı ve lojistik olmak üzere bu süreçte kendilerine gereken tüm desteği vermeye hazırız. Türkiye’deki KOBİ’lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye'deki KOBİ'lere küresel olarak rekabet edebilecek dijital altyapı

AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, “Satıcıların 200’den fazla ülke ve bölgede satış yapmasını sağlayan ve 18 dilde hizmet veren AliExpress, Türkiye’deki KOBİ’lerin küresel düzeyde rekabet edebilmesini kolaylaştıracak tüm dijital altyapıya ve hizmetlere sahip. Türkiye’den tüm girişimciler, markalar ya da perakendeciler basit birkaç belge ile ücretsiz bir şekilde mağaza açabiliyor. KOBİ’ler, AliExpress’te mağazalarını açtıktan sonra ürünlerini Türkçe olarak listeleyebiliyor, biz 18 dilde tercüme ediyoruz. Siparişleri lojistik ortağımızla birlikte kapılarından alıp global altyapımız sayesinde dünyanın dört bir yanına götürüyoruz” dedi.

Türkiye’deki satıcıların AliExpress'in dijital varlıklarını ve tüketici kitlesini nasıl kullanabileceklerinin bir örneği olarak 1958'de kurulmuş ve tanınmış bir yerel ayakkabı markası olan Saillakers, ürünlerini Avrupa dahil, son 11.11 küresel Alışveriş Festivali’nde 20'den fazla ülkeye sattı. Asya, Amerika ve Afrika pazarı dahil olmak üzere, markanın ilk 24 saatteki işlem tutarı günlük ortalama satışından 25 kat daha yüksekti.

İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk, “İhracatname olarak, AliExpress aracılığı ile e-ihracat yaparak dünyaya açılmak isteyen üretici ve KOBİ’lere, başvuru ve kayıttan mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen bütün süreçte ücretsiz olarak destek vermekteyiz. Ihracatname.com adresi üzerinden şirketler çok kısa bir süre içinde kaydını yaptırıp ürünlerini hızlıca dünya vitrinine taşıyabilir ve milyonlarca müşteriye anında ulaşabilir. İHKİB, AliExpress ve İhracatname arasında yapılan bu ortaklık sonucunda öncelikli hedefimiz, İHKİB üyeleri başta olmak üzere tüm KOBİ’lerimize AliExpress aracılığı ile e-ihracatın kapılarını açmak, e-ihracat yolculuklarında hep yanlarında olmaktır” dedi.

Mağaza açmak ücretsiz ve işlemler Türkçe

20’den fazla ülke ve bölgeye satış teslimatı yapılan AliExpress’te mağaza açmak çok kolay. AliExpress sayfasından satıcı, hesap açarak mağaza açma sürecini başlatabileceği gibi AliExpress’in resmi çözüm ortağı İhracatname’den destek alabiliyor. İhracatname’den destek almak için 0850 6660405 numaralı satıcı danışma hattını aramak, destek@ihracatname.com adresine e-mail atmak veya www.ihracatname.com web sayfasında doldurulan bilgi formu üzerinden alanında uzman İhracatname ekibine ulaşmak mümkün. İhracatname’ye ulaşan satıcıların 2 gün içerisinde AliExpress’te mağaza açması ve ürünlerini satışa hazır hale getirmesi için destek sağlanıyor. İhracatname üzerinden hem mağaza açma sürecini kolay, hızlı ve doğru yapmak hem de sonrasında satış arttırıcı iş geliştirme projeleri için eğitimlerin gerçekleştiği AliExpress satıcı grubuna katılmak mümkün.