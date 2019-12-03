Vestel Z 40 Satışa Çıktı Fiyatı ve Özellikleriyle Göz Dolduruyor

Vestel’in yeni nesil üst segment akıllı telefon serisi, Z 40 modeliyle üretilmeye devam ediyor. Z serisi kapsamında aileye yeni bir üye kazandıran Vestel, Venus Z 40 modeli ile piyasalarda ilgiyle karşılanmıştır. Satışa çıkmasının ardından ilk etapta olumlu yorumlarla karşılanan telefon, fiyatları ve teknik özellikleriyle adeta benzerlerine meydan okuyor. 16 + 5 MP arka kamera ve açılabilir pop – up ön kamerasıyla dikkat çeken Vestel Venus Z 40, kullanıcılar için farklı bir deneyim sunuyor.

Portre, yüz geliştirme ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken Vestel’in yeni akıllı telefonu, sınırsız tam amoled ekranı ile kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Piyasaya çıkmasının ardından teknoloji severler tarafından beğeniyle karşılanan telefon, 6.4 inç kırılmaz cam ve tam amoled ekran özellikleri ile daha satışa sunulmadan önce heyecan yaratmıştı.

Venus Z 40 Uygun Fiyatlarıyla Satışa Çıktı

Vestel’in başarılı akıllı telefon serisi Z, yeni Z 40 modeli ile beklentileri büyük oranda karşılamayı başarmıştır. Gorilla Glass 5 6.4 inç kırılmaz cam ve amoled ekran özellikleriyle satışa çıkan Venus Z 40, 8 MP açılır pop – up kamerası ile benzerlerine taş çıkartıyor. Teknik özelliklerinin yanı sıra avantajlı fiyatlarıyla benzerlerinden çok daha düşük fiyatlara sunulacak olan Vestel Venus Z 40, Aralık ayında lansmana özel 3 bin 149 TL uygun fiyatı ile satışa çıkarılacak.

Kablosuz şarj özellikleri ve parmak izi sensörüne de sahip olan Vestel Z 40, yeni teknik özellikleriyle kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. NFC, kablosuz şarj ve ekrana gömülü parmak izi özellikleri telefonun tanıtımının yapılmasının ardından uzun süre tartışma yaratmıştı. Son yıllarda dünya devi birçok akıllı telefon firması tarafından üretilen ve akıllı telefonlara eklenen yeni kamera özelliklerini, aynı kalitede cihaza ekleyen Vestel, akıllı telefon alanında küresel çapta rekabete girmek istiyor.

Vestel Z 40 Teknik Özellikleri

Lansmana özel 3 bin 149 TL fiyat ve yeni nesil teknik özellikleriyle dikkat çeken Vestel Venus Z 40 model akıllı telefon, akıllı telefonlarda kullanılan yeni nesil tüm teknik özelliklere sahiptir. 16 + 5 MP araka ve 8 MP açılır pop – up kamerasıyla ilk bakışta dikkat çeken Z 40, portre modu, yüz güzelleştirme ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekmektedir.

2.1 GHz işlemci hızı ve Android 9 Pie işletim sistemi ile satışa çıkan telefon, 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle sunulacak. NFC, kablosuz şarj özellikleri ve Gorilla Glass 5 6.4 inç kırılmaz ekranla piyasaya çıkacak. PDAF ve diğer kamera modlarına sahip Z 40, benzerleri arasında fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. 1080 x 2340 HD Plus çözünürlükle gelen Z 40, 3 bin 149 TL’den satışa çıkacak.