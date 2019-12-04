Başkan Şimşek 'Esra Benim Kankam'

Gölbaşı Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirilirken toplantının çok özel bir misafiri vardı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için belediye meclis toplantısını down sendromlu Esra Dulkadir ile birlikte yönetti.

DOWN SENDROMLU ESRA MECLİSİN NEŞESİ OLDU

MHP Grup Başkanvekili Nevzat Dulkadir’in de kızı olan Esra Dulkadir sempatik hareketleri ve gülümsemesiyle meclisin neşesi oldu.

ESRA BENİM KANKAM

Başkan Şimşek günün anlam ve önemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Esra benim kankam. Esra’yı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Esra’yı meclisimizde misafir ediyoruz. Hepimizin engelli adayını olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyor ve tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Günü’nü kutluyorum.”

ENGELLİ OLMAK BİR TERCİH DEĞİLDİR

Down Sendromlu Esra Dulkadir’in babası olan MHP Grup Başkanvekili Nevzat Dulkadir ise şu ifadeleri kullandı;

“Engelli olmak bir tercih değil, bir sonuçtur. Doğuştan olabileceği gibi sonrada kaza, hastalık vs. gibi durumlarla da oluşabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor.”

ESRA’YI NORMAL BİR ÇOCUK GİBİ YETİŞTİRDİK

“Esra benim kızım. Biz Esram’ın down sendromlu olduğunu 15 günlük iken öğrendik. Ama biz Esra’yı normal bir çocukmuş gibi her gittiğimiz yere götürdük. Sosyal hayatını hiç bir zaman kısmadık. Esra’nın bizim nazarımızda bir engeli yok. Biz Esra’yı normal bir çocuk gibi yetiştirdik. Ben Esra’mı öpüyorum.”

SİYASİ PARTİLERDEN ENGELLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Ak Parti, İYİ PARTİ ve CHP’li meclis üyeleri de grupları adına söz alarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladılar.