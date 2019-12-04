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Kredi Alınabilecek Finans Şirketleri 2020

Kredi Alınabilecek Finans Şirketleri 2020, Bankalar günümüzde birçok farklı finansman türüyle avantajlı kredi fırsatları sunmaktadır.

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Kredi Alınabilecek Finans Şirketleri 2020

Bankalar günümüzde birçok farklı finansman türüyle avantajlı kredi fırsatları sunmaktadır. Ancak bankaların karmaşık prosedürlerinden yararlanarak vakit kaybetmek istemeyen veya banka kredisi almak için gerekli şartları sağlayamayan kişiler, bankalar dışında kredi veren yerler üzerinden finansman desteği alabilirler. Bankalar dışında finansman desteği sağlayan en önemli finans kuruluşları arasında ilk sırada faktoringler gelmektedir. Faktoringler üzerinden konut, ihtiyaç, taşıt vb. birçok farklı finansman türü talep edilebilmektedir.

Bankaların ve faktoringlerin yanı sıra çeşitli kurumsal firmalarda müşterileri için finansman desteği sağlamaktadır. Otomobil firmaları, varlık yönetim şirketleri, holdingler ve yabancı finans kuruluşları bankalar dışında Türkiye’de kredi veren başlıca unsurlar arasında sayılabilir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları da benzer şekilde kredi desteği sağlayarak banaklarla uğraşmadan finansman almanızı sağlamaktadır.

Bankalar Dışında Kredi Nasıl Alınır?

Bankalar dışında kredi almak isteyen kişiler için birçok farklı finans kuruluşu hizmet sunmaktadır. Özellikle faktoringler bu konuda en çok tercih edilen kurumların başında yer almaktadır. Senetle kredi veren yerler üzerinden kredi talep etmeden önce firmanın kurumsal niteliklerine ve güvenilirliğine dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir. Acil nakit ihtiyacı olan kişilerin bankaların uzun süren prosedürlerini takip etmeden bu tip kurumlar üzerinden kredi almaları mümkündür. Günümüzde 56 farklı faktoring şirketi bulunmaktadır.

·       ABC Faktoring

·       Anadolu Faktoring

·       Ak Faktoring

·       Deniz Faktoring

·       ING Faktoring A.Ş.

·       Kent Faktoring

·       Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

·       İstanbul Faktoring A.Ş. vb.

Birçok farklı kurum yer almaktadır. Faktoring şirketlerinin büyük bir bölümü günümüzde bankaların alt kuruluşları olarak hizmet verirken, bazıları doğrudan kendi adına bağımsız olarak hizmet sağlamaktadır.

Bu ve benzeri firmalar üzerinden alacağınız kredilerde senetle veya teminatla kredi talep etmeniz mümkündür. Temelde banka kredileri ile benzer özellikler taşıyan Faktoring kredileri, firma tarafından talep edilen şartların sağlanması halinde finansman desteği sunmaktadır.

Bankalar Dışında Araç Kredisi Veren Yerler

Tüm nakit ihtiyaçları için bankalar dışında tercih edeceğiniz birçok finans kuruluşu bulunmaktadır. Özellikle ihtiyaç ve taşıt finansmanı için illa banakları tercih etmenize gerek yok. Bunun için yine bankalara bağlı olarak hizmet veren çeşitli finans kuruluşlarını veya otomobil firmalarını tercih edebilirsiniz. Araç finansmanı veren kuruluşlar arasında:

·       Koç Finans,

·       Alj Finanman,

·       Orifn Finansman,

·       VFS Finansman,

·       Volkswagen Doğuş Finansman vb.

Yer almaktadır. Hemen hemen tüm taşıtlar için finansman sağlayan kurumlar, bankalara göre daha düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile hizmet sunmaktadır. Bu nedenle bankalardan önce bu tip kurumların finansman seçeneklerini incelemeniz sizin için birçok açıdan avantaj sağlar.

Bankalar dışında finansman talep edeceğiniz birçok farklı kurumun olması, özellikle bankalardan kredi çekmek için gereken koşulları sağlayamayan kişiler için son derece önemli bir hizmet sağlamaktadır. Kredi almadan önce firmaların kurumsal olup olmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Bugün 23:15 TSİ - Ekonomi

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