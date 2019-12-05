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MPS hastası Koçer, “Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum”

Terapi vazifesi de gören Keçiören Belediyesi’ne bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarına (KEÇMEK) katılan doğuştan MPS hastası Eftelya Koçer (19) en büyük hayalini, “İyi bir tiyatro oyuncusu olup sahnede devleşmek istiyorum” olarak açıkladı.

Tuğçe Cantürk
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Yunus Emre Kültür Merkezi içerisindeki KEÇMEK kurslarında Photoshop, bilgisayar işletmenliği ve taş bebek kurslarına katılan Eftelya Koçer, doğuştan MPS hastası, 19 yıldır annesi, babası ile birlikte iyileşmek için mücadele veriyor. Evde kaldıkça duvarların üstüne üstüne geldiğini ifade eden Koçer’in bu süreçte en büyük çıkış kapılarından biri KEÇMEK kursları olmuş. 19 yaşındaki 19 kilo 97 santimetre boyundaki Eftelya Koçer, bir gün kendi hayatını anlatan bir tiyatro oyunu da kaleme almak istiyor.

“KÜÇÜK ELLERİMLE BAŞARMAK MUTLULUK VERİCİ”

KEÇMEK’ler vasıtasıyla sosyalleşip, yeni hobiler edinen Koçer, 2 yıldır büyük bir titizlikle yaptığı taş bebekleri kimselere vermeye kıyamadığını söylerken, “Bu küçük ellerimle bir şeyleri başardığımı görmek beni çok mutlu ediyor. Diğer engellilere de örnek olmak, bir şeylerin başarılabileceğini göstermek istiyorum, ayrıca kendi paramı kazanmak, bu eğitimleri gösterebileceğim bir işte çalışmak da beni kuş gibi hafifletecek” dedi.

En büyük hayalini ise tiyatro oyuncusu olmak olarak açıklayan Koçer, sahnede devleşmek istediğini söylerken tiyatro oyunlarını da hiç kaçırmıyor, favorisi ise Şen Makas… Annesi Nurgül Koçer ise kızının tedavi sürecinin iyiye gittiğini ve umutlu olduklarını ifade ederek, “Eskiden bel ve bacak ağrısından 10 metre bile yürüyemezdi, merdiven çıkamazdı, şimdi daha iyi, onun iyileşmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi en büyük dileğim” dedi.

KENDİ KÜÇÜK KALBİ KOCAMAN

Kendi adıyla Youtube kanalında MPS hastalığı ile ilgili tecrübelerini paylaşan Koçer, çok sevdiği arkadaşı LÖSEMİ hastası Yasemin Erdaş’ın saçlarını kaybetmesine üzülerek ona peruk hediye etmek için de saçlarını uzatıyor. Doktorunun, “Saçlarını uzatman tehlikeli, boynunu ağrıtıp, omurilik üzerinde baskı kurabilir” demesine de aldırmayan Eftelya Koçer, “Şu an saçlarım 25 santimetre, zaten 30 santimetre olması yeterli, ayrıca Yasemin için saçlı bir de taş bebek yapacağım kendi ellerimle” dedi.

“İYİLEŞİNCE ÖZGÜRCE TEK BAŞIMA ANKARA’YI GEZECEĞİM”

Her gün kursa annesiyle gelip giden Koçer’in iyileşince ilk yapmak istediği şey ise tüm Ankara’yı tek başına dolaşmak. Haluk Levent hayranı Koçer’in, engellilerin hayatını zorlaştıran ve kaldırım işgali ile tekerlekli sandalye geçişlerini zorlaştıranlara ise bir çift sözü var, “Günlük hayatımızı zorlaştırıyorlar, biraz duyarlılık lütfen, bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz.”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da KEÇMEK'lerin istihdama katkı, sanat öğrenmeye yardımcı olmasının yanı sıra psikolojik olarak kursiyerlerin rahatlamalarına da öncülük ettiğini dile getirerek, başta Eftelya Koçer olmak üzere tüm engellilerin ve kursiyerlerin yanında olduklarının da altını çizdi.​

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Bugün 10:50 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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