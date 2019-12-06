Başkan Köse, Kutludüğün Pazar yeri ve parkının açılışını yaptı

Kutludüğün Pazar Yeri ve Parkı açılışında konuşan Köse, “Seçim öncesi Mamaklılara verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getireceğiz. Projemiz klasik pazar işlevinin yanı sıra, doğal ürünlerinde satışının yapılacağı, Köylü Pazarı olarak da hizmet verecek. Tüm Ankaralılar buraya gelecek inşallah. Sizler burada alışveriş yaparken çocuklarınızda pazarın hemen yanında açtığımız parkta güzel vakit geçirecek. Pazar yeri ve parkımız hayırlı olsun” dedi. Açılışa Başkan Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projelerimizi ihtiyaçlara göre belirliyoruz

Mamak’ta köy statüsünden çıkarılıp mahalle olan yerleşim alanlarında projelerin bir bir hayata geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamaları en büyük arzumuz. Bunun içinde ihtiyaçlara ve taleplere cevap vermek için çalışıyoruz. Siyasetimizin merkezine hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımızı koyuyoruz. Kucaklayıcı ve birleştirici anlayışımızla tüm hemşerilerimize sahip çıkıyor, Mamak’ı evimiz, Mamaklıları ise ailemiz olarak görüyoruz” dedi.

Kutludüğün’e bir müjde daha

Mamak’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Köse, “Gıda ve sanat ürünlerinin satışa sunulması ve pazarlanması için Kadın Kooperatifi kuruyoruz. Hanım kardeşlerimiz yaptıkları ürünlerle aile bütçesine bu kooperatif aracılığı ile katkıda bulunabilecek. Bununla birlikte yakın zamanda Kutludüğün’de inşası tamamlanan Mahalle Konağı ve Kültür Sanat Merkezi’nin açılışını yapacağız. Her yaştan hemşerilerimizin çeşitli kurslara katılarak yeteneklerini geliştireceği bu özel mekanı da kısa sürede hizmetinize sunacağız. Yine Kutludüğün’de Binicilik ve Okçuluk Tesisi ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. Şimdiden tüm Mamaklılara hayırlı olsun” dedi.